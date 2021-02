Barty en démonstration

Présente dans le dernier carré lors de la dernière édition, Ashleigh Barty se rapproche d'une nouvelle demi-finale à Melbourne. Déjà sortie vainqueur en deux sets de ses trois premiers matchs, contre Kovinic, Gavrilova et Alexandrova, la numéro 1 mondiale n'a encore laissé que des miettes (6-3, 6-4) ce lundi en huitièmes de finale à l'Américaine Shelby Rogers, 57eme au classement WTA. L'Australienne titrée à Roland-Garros en 2018 aurait même pu l'emporter plus facilement, si elle n'avait pas laissé dans les deux sets son adversaire se rapprocher au score alors qu'elle avait à chaque fois fait rapidement le break et mené 4-1. Cela restera anecdotique toutefois et voici la toujours patronne du circuit en dépit de sa longue absence des courts par crainte de voyager en raison de la pandémie de Covid-19 de nouveau en quarts de finale de ce premier Majeur de la saison, qui se déroule sur ses terres. Barty aurait pu penser qu'elle retrouverait Elise Mertens en quarts de finale. Ce sera finalement Karolina Muchova. La jeune Tchèque de 24 ans déjà tombeuse sur son parcours de Jelena Ostapenko mais surtout de la numéro 6 mondiale Karolina Pliskova en huitièmes s'est offert un nouvel exploit(7-6, 7-5), ce lundi aux dépens de la Belga classée au 16eme rang. Comme Barty, la Tchèque qui avait déjà atteint les quarts de finale à Wimbledon il y a deux ans n'a toujours pas perdu un seul set depuis le début du tournoi.

Nouvel exploit pour Pegula

Quart de finaliste du tournoi en 2018 et 2019 (son meilleur résultat à Melbourne jusqu'alors), Elina Svitolina devra encore patienter avant de retrouver ce stade de la compétition. Comme Kristina Mladenovic, fessée au tour précédent par la surprenante Américaine pour la deuxième fois en deux semaines, l'Ukrainienne a bu la tasse (6-4, 3-6, 6-3), lundi en 8emes de finale face à la révélation de cet Open d'Australie dans le tableau féminin Jessica Pegula (26 ans). Ce n'est pourtant pas faute d'avoir été prévenue. « Elle prend la balle très tôt, elle frappe très vite. Sincèrement, ce n'est pas tous les jours qu'on prend autant de coups gagnants », avait analysé Mladenovic après sa défaite sous forme d'avertissement pour Svitolina, adversaire suivante de la 61eme mondiale. Mais cela n'a pas suffi. Et au même titre qu'Azarenka, Stosur et donc notre rescapée française, l'Ukrainienne s'est elle aussi heurtée à la qualité de frappe de Pegula (31 points gagnants lundi).

Première pour Brady

La numéro 5 mondiale a bien profité d'un gros passage à vide de son adversaire pour revenir à hauteur, mais, dans un mauvais jour de surcroît (elle a avoué après sa défaite qu'elle avait eu toutes les peines du monde à rester concentrée), la compagne de Gaël Monfils a de nouveau lâché prise dans la troisième manche. Déjà présente en 8emes de finale dans un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa vie, Pegula poursuivra donc l'aventure, au moins jusqu'en quarts. La native de Buffalo se frottera à une autre Américaine Jennifer Brady. La 24eme mondiale et demi-finaliste du dernier US Open a tenu son rang lundi face à la Croate Dona Vekic, 33eme au classement WTA. Victorieuse en deux sets (6-1, 7-5), Brady n'était jamais allée aussi loin non plus dans le tournoi.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) - Muchova (RTC, n°25)

Brady (USA, n°22) - Pegula (USA)

Hsieh (TAI) - Osaka (JAP, n°3)

S.Williams (USA, n°10) - Halep (ROU, n°2)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-4

Muchova (RTC, n°25) bat Mertens (BEL, n°18) : 7-6 (5), 7-5

Brady (USA, n°22) bat Vekic (CRO, n°28) : 6-1, 7-5

Pegula (USA) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-4, 3-6, 6-3



Hsieh (TAI) bat Vondrousova (RTC, n°19) : 6-4, 6-2

Osaka (JAP, n°3) bat Muguruza (ESP, n°14) : 4-6, 6-4, 7-5

S.Williams (USA, n°10) bat Sabalenka (BIE, n°7) : 6-4, 2-6, 6-4

Halep (ROU, n°2) bat Swiatek (POL, n°15) : 3-6, 6-1, 6-4