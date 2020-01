Finaliste l’année dernière, Petra Kvitova sera encore au rendez-vous des quarts de finale cette année, après sa victoire en trois sets sur la n°23 mondiale, la Grecque Maria Sakkari : 6-7, 6-3, 6-2 en 2h15. La Tchèque a galéré pendant un set, avant de prendre la mesure de son adversaire. Dans une première manche marquée par quatre breaks, la Grecque a finalement fait la différence au tie-break (7-4). Dans la deuxième, les breaks se sont enchaînés également (quatre pour Kvitova, deux pour Sakkari) et la Tchèque a fini par avoir le dernier mot, alors que dans la troisième, la n°8 mondiale s’est montrée bien plus solide (aucune balle de break à défendre) et a pris le service adverse à 1-0 et 5-2 pour l’emporter. C’est désormais Ashleigh Barty qui l’attend et il faudra clairement hausser son niveau de jeu. La n°1 mondiale a en effet ravi ses supporters en ce jour de fête nationale australienne, en ralliant les quarts de finale pour la deuxième fois à Melbourne, où elle était tombée l'an passé contre... Kvitova. L'Australienne a lâché un set ce dimanche, mais a fini par l'emporter 6-3, 1-6, 6-4 en 1h37 contre Alison Riske (19eme), qui l'avait éliminée à Wimbledon l'an passé. Barty a parfaitement débuté le match en menant 3-1, avant que l'Américaine ne la débreake (3-2), mais dans la foulée, la n°1 mondiale lui a repris son service, et a empoché le premier set. Mais dans le deuxième, elle est passée complètement à côté (seulement 3 coups gagnants, pour 4 fautes directes de l'Américaine), perdant son service à 1-0 et 4-1. Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où l'Australienne a mené 4-1, avant de voir Riske revenir à 4-4, et finalement faire parler son talent au moment où l'Américaine servait pour revenir à 5-5 : break et victoire de la n°1 mondiale, et quart de finale contre Kvitova, qu'elle a battue trois fois sur trois depuis son élimination à Melbourne il y a un an.

Kenin stoppe Gauff, Jabeur écrit l'histoire

Toujours dans ce haut du tableau, ce sont Sofia Kenin et Ons Jabeur qui en découdront dans un quart de finale inattendu. L’Américaine de 21 ans a éliminé sa compatriote de 15 ans Coco Gauff : 6-7, 6-3, 6-0 en 2h10. Elle a perdu la première manche au tie-break (7-5) alors qu’elle avait pourtant mené 4-2 dans ce set. Mais Kenin a ensuite pris la mesure de sa très jeune adversaire, en ne perdant plus son service de la partie. Elle a breaké à 2-1 dans le deuxième set pour égaliser à une manche partout, puis ne lui a pas laissé le moindre jeu dans le troisième. Elle disputera son premier quart de finale en Grand Chelem face à une autre bizuth, Ons Jabeur, qui a écrit l’histoire ce dimanche en devenant la première arabe (hommes et femmes confondus) à se qualifier pour les quarts d’un Grand Chelem. La Tunisienne de 25 ans a éliminé la tombeuse de Serena Williams, Qiang Wang, pourtant bien mieux classée qu’elle (29eme contre 78eme) sur le score de 7-6, 6-1 en 1h18. Menée 4-1 dans la première manche, Jabeur ne s’est pas affolée et est revenue à 4-4, avant de sauver une balle de set à 5-4, et finalement l’emporter au tie-break (7-4). Le deuxième set a en revanche été une formalité, avec des breaks à 1-0 et 3-0 pour décrocher cette victoire historique !



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Riske (USA, n°18) : 6-3, 1-6, 6-4

Kvitova (RTC, n°7) bat Sakkari (GRE, n°22) : 6-7 (4), 6-3, 6-2

Kenin (USA, n°14) bat Gauff (USA) : 6-7 (5), 6-3, 6-0

Jabeur (TUN) bat Q.Wang (CHN, n°27) : 7-6 (4), 6-1



Kontaveit (EST, n°28) - Swiatek (POL)

Mertens (BEL, n°16) - Halep (ROU, n°4)

Muguruza (ESP) - Bertens (PBS, n°9)

Kerber (ALL, n°17) - Pavlyuchenkova (RUS, n°30)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°29) : 6-3, 6-2

Riske (USA, n°18) bat Goerges (ALL) : 1-6, 7-6 (4), 6-2

Sakkari (GRE, n°22) bat Keys (USA, n°10) : 6-4, 6-4

Kvitova (RTC, n°7) bat Alexandrova (RUS, n°25) : 6-1, 6-2



Gauff (USA) bat Osaka (JAP, n°3) : 6-3, 6-4

Kenin (USA, n°14) bat Zhang (CHN) : 7-5, 7-6 (7)

Jabeur (TUN) bat Wozniacki (DAN) : 7-5, 3-6, 7-5

Q.Wang (CHN, n°27) bat S.Williams (USA, n°8) : 6-4, 6-7 (2), 7-5



Kontaveit (EST, n°28) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-0, 6-1

Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°19) : 7-5, 6-3

Mertens (BEL, n°16) bat Bellis (USA) : 6-1, 6-7 (5), 6-0

Halep (ROU, n°4) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-4



Muguruza (ESP) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-1, 6-2

Bertens (PBS, n°9) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 7-6 (3)

Kerber (ALL, n°17) bat Giorgi : 6-2, 6-7 (4), 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°30) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 7-6 (4), 7-6, (3)