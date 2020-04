Océane Dodin, la renaissance

Enfin débarrassée de ses soucis physiques, Océane Dodin était sur la bonne voie ces derniers mois, malgré une élimination dès le premier tour à Melbourne. Lauréate mi-octobre à Cherbourg de son premier trophée depuis 2016, elle a récidivé à Mâcon début mars, toujours sur le circuit ITF, avant d’aller jusqu’en quarts de finale à Saint-Pétersbourg puis à Lyon, où elle a uniquement cédé en trois manches contre Sofia Kenin, la gagnante du dernier Open d’Australie.

Autant dire que la suspension de la saison, en raison de la crise sanitaire, a coupé dans son élan la première française à la Race (33e), devant Alizé Cornet (46e), Kristina Mladenovic (76e) et Caroline Garcia (90e).



Car elle revient de loin, Dodin. 46e mondiale en 2017, l’année de son unique titre WTA, à Québec, elle était descendue au-delà du 500e rang en juin dernier, après avoir dû interrompre sa carrière pendant de longs mois à cause d’un problème à l’oreille interne entraînant vertiges et pertes d’équilibre.

"Mes pépins physiques sont résolus et je me sens vraiment mieux physiquement", confiait-elle à Ouest-France après son succès dans la Manche. De quoi envisager de retrouver rapidement le Top 50 pour celle qui occupait la 116e place au classement WTA avant l’interruption ? Le tennis féminin français, en perdition, en aurait bien besoin…

Tough fight, but @SofiaKenin battles through to the Lyon semifinals!



