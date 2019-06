Nottingham: En quelques points, Garcia en termine avec sa bête noire

Interrompue samedi soir par la pluie, qui n'a laissé que très peu de répit aux joueuses cette semaine, Caroline Garcia a validé sa qualification pour la finale du tournoi de Nottingham.

La n°1 française a remporté les deux jeux disputées ce dimanche midi pour en finir contre Jennifer Brady (4-6, 6-3, 6-3), sa bête noire. L'Américaine, 80e mondiale, l'avait dominée à trois reprises depuis le début de saison, la dernière fois à Indian Wells. A noter que c'est le premier match que Garcia a joué sur gazon cette semaine, elle qui a dû disputer ses trois premiers tours dans un gymnase couvert, sur dur, en raison des intempéries.

Tête de série n°1 du tournoi, Garcia affrontera la tête de série n°2, Donna Vekic, en finale, à partir de 16 heures.

Into the #NatureValleyOpen final!@CaroGarcia beats Brady 4-6, 6-3, 6-3...and now plays @DonnaVekic later today! pic.twitter.com/uBqABHdpgi