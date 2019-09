Rebecca Peterson, qui disputait sa première finale, a remporté son premier titre sur le circuit WTA dimanche à Nanchang (Chine).

Opposée à Elena Rybakina, qui restait sur deux matches en trois sets disputés en nocturne, la Suédoise de 24 ans s’impose en deux petits sets et un peu plus d’une heure (6-2, 6-0).

