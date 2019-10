Masters: Mladenovic dans le dernier carré du double

Tenante du titre du double au Masters avec Timea Babos, Kristina Mladenovic est déjà qualifiée pour le dernier carré.

La Française et la Hongroise ont dominé, mercredi à Shenzen, la paire germano-néerlandaise formée par Anna-Lena Groenefeld et Demi Schuurs (7-5, 6-2 en 1h14), et sont désormais assurées d’une des deux premières places du groupe rouge avant même leur dernier match de poule face au duo Chan Hao-Ching/Latisha Chan, déjà éliminé.

@TimeaBabos and @KikiMladenovic defeat Gronefeld and Schuurs in two straight sets, 7-5, 6-2, advancing to the semifinals of the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aI4Mnh4FEI