Masters: Le prize money historique de Barty

Lauréate des finales WTA ce dimanche à Shenzhen, au détriment d’Elina Svitolina, la n°1 mondiale Ashleigh Barty a par ailleurs décroché le jackpot.

Pour l’ensemble de son œuvre dans le tournoi chinois ultime, l’Australienne a été gratifiée d’un chèque de 4,42 millions de dollars, soit près de 4 millions d’euros. Elle aurait gagné 300 000 dollars de plus si elle ne s’était pas inclinée devant Kiki Bertens en poule.

Jamais dans l’histoire du tennis un joueur ou une joueuse n’avait touché pareil gros lot. Forte de ce pactole, l’intéressée a déjà prévu d’aider la RPSCA, une association australienne dédiée aux animaux.

