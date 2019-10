Masters bis: Une finale Bertens-Sabalenka

La finale du WTA Elite Trophy, aussi appelé Masters bis, opposera dimanche Kiki Bertens à Aryna Sabalenka.

A Zhuhai, la Néerlandaise, tête de série n°1 du tournoi, a pris le meilleur sur la Chinoise Saisai Zheng (2-6, 6-3, 6-4) en demi-finales, tandis que la Biélorusse a disposé de la Tchèque Karolina Muchova (7-5, 7-6 [4]).

Bertens et Sabalenka vont s'affronter dimanche pour tenter de succéder à l'actuelle n°1 mondiale Ashleigh Barty au palmarès. Bertens mène 4-1 dans les confrontations entre les deux joueuses.

