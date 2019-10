Masters: Bencic chipe le dernier ticket à S. Williams

On connaît d’ores et déjà l’identité des huit joueuses qui prendront part à Shenzhen au Masters WTA, à compter du dimanche 27 octobre.

En gagnant sa place en finale du tournoi de Moscou aux dépens de Kristina Mladenovic, Belinda Bencic a décroché le sésame ultime, dépassant dans la hiérarchie Serena Williams.

Ashleigh Barty (AUS), Karolina Pliskova (RTC), Naomi Osaka (JAP), Simona Halep (ROU), Bianca Andreescu (CAN), Petra Kvitova (RTC) et Elina Svitolina (UKR) accompagnent la Suissesse.

With her semifinal victory in Moscow, @BelindaBencic has secured the 8️⃣th and final spot on the @Porsche #RacetoShenzhen!



See you at the @SHISEIDO_corp@WTAFinals, Belinda--> https://t.co/zJh1bVAvJu pic.twitter.com/ggOFyVhknb