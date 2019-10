Masters: Abandon et inquiétude pour Andreescu

Lauréate de l'US Open et nouvelle sensation du circuit féminin, Bianca Andreescu a abandonné lors de son deuxième match au Masters, après la perte du premier set contre Karolina Pliskova (6-3 Ab.).

"Mon genou a tourné, j'ai entendu un "crac", on m'a dit que c'était le ménisque. Je n'arrive plus du tout à plier mon genou, et ça craque quand je marche", a expliqué la jeune Canadienne, relaye la WTA.

Le forfait d'Andreescu assure Elina Svitolina d'une place en demi-finale. L'autre billet pour le dernier carré se jouera dans deux jours entre Pliskova et Simona Halep.

.@KaPliskova takes the first set and the match 6-3 as Andreescu has been forced to retire from the match due to injury. #WTAFinals pic.twitter.com/IQtQjcVihc