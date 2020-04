Madrid : Murray et Bertens rois de la console

Le tournoi virtuel de Madrid, débuté lundi afin de remplacer (autant que possible) la véritable compétition qui aurait dû se tenir la semaine prochaine dans la capitale espagnole, a rendu son verdict jeudi. Chez les messieurs, c'est Andy Murray qui s'est joué de David Goffin au tie-break (7-6). Ce qui a conduit les organisateurs à le féliciter pour! En effet, Andy Murray avait aussi gagné le tournoi lors de sa dernière année sur dur, en 2008 - en plus de sa victoire en 2015 sur terre, 6-3, 6-2 devant Rafael Nadal.L'Espagnol prétendait également à ce triplé historique (vainqueur en 2005 avant ses cinq victoires sur terre), mais il avait été éliminé en poule, perdant notamment 3-0 face à Andy Murray. Le Britannique était particulièrement entraîné, puisqu'il avait confié sur Instagram à son ami espagnol qu'il avait déjà essayé le personnage de « Rafa ». Enfin, chez les dames, Kiki Bertens a réussi un exploit non moins négligeable face à la Française Fiona Ferro : celui de, avec un set sec et sans appel (6-1) !