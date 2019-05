Caroline Garcia a réussi son entrée en lice au tournoi de Madrid. Opposée à la Su-Wei Hsieh (24e mondiale), la n°1 française a pris le meilleur sur la Taïwanaise pour la cinquième fois en autant de confrontations.

Garcia, victorieuse en deux sets (7-5, 6-2), sera opposée à Madison Keys ou Sorana Cirstea au 2e tour, pas avant lundi.

.@CaroGarcia improves her record against Hsieh to 5-0!



into the @MutuaMadridOpen second round 7-5, 6-2. pic.twitter.com/pw3PMSida3