L’ITF donne des consignes en vue de la reprise

Si les circuits ATP et WTA sont suspendus au moins jusqu’au 12 juillet, nul ne sait quand les compétitions locales et nationales de tennis pourront reprendre. Cela dépendra des consignes données par les gouvernements dans chaque pays, mais en attendant, la Fédération internationale de tennis a dévoilé ses consignes à destination des Fédérations nationales ce vendredi. Dans la version française, qui compte neuf pages, l’ITF dit s’être fiée aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, et demande notamment de pas organiser des compétitions pour les plus de 60 ans, et aux joueurs atteints de graves pathologies d’éviter de reprendre la compétition également.

Une série de balles par joueurs, pas de douche

Parmi les « normes minimales », l’ITF demande aux joueurs de changer de côté en passant chacun du côté opposé du filet, de ne pas se serrer la main, d’utiliser sa propre série de balles en les marquant différemment avant le début du match, d’arriver sur le site peu avant le début prévu du match et en tenue de tennis et quitter le site immédiatement après le match (sans prendre de douche), de faire disputer les matchs à huis clos ou avec un nombre limité de spectateurs ou encore de faire porter des gants en latex aux ramasseurs de balles. Parmi les « normes recommandées », l’ITF demande de jouer les matchs en plein air, et de préférence seulement en simple, ou encore de vérifier quotidiennement la santé des joueurs, des officiels et du personnel. Les règles sont définies, ne manquent plus que les dates de reprise…