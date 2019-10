Linz: Ostapenko (et Bartoli) en finale

Coachée cette semaine par Marion Bartoli, Jelena Ostapenko s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Linz, sa première finale depuis Miami en mars 2018.

En demi-finale, la Lettone s'est accrochée pour l'emporter contre la Russe Ekaterina Alexandrova (1-6, 7-6 [5], 7-5), en sauvant une balle de match dans le deuxième set et deux dans le troisième.

Dimanche, la lauréate de Roland-Garros 2017 sera opposée à la nouvelle pépite du tennis américain, Cory Gauff (15 ans).

