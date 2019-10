Linz: Gauff s'offre la 8e mondiale

Il ne fallait pas laisser une deuxième opportunité à Cory Gauff. Éliminée en qualifications puis repêchée en tant que lucky-loser, l'Américaine de 15 ans s'offre à Linz sa première demi-finale dans un tournoi WTA.

En quarts de finale, "Coco" a même battu pour la première fois une joueuse du Top 10, en l'occurrence la 8e mondiale, Kiki Bertens (7-6 [1], 6-4).

Alors qu'elle s'était révélée en juin dernier en atteignant les huitièmes de finale Wimbledon, Gauff intégrera lundi le Top 100 du classement WTA. Elle sera même déjà dans les 90 meilleures.

.@CocoGauff claimed the first Top 10 win of her career over top seed Bertens to advance to her first WTA semifinal at @WTALinz --> https://t.co/1px5xlMxN6 pic.twitter.com/qQ8W7Gde1N