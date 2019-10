Linz: Gauff domine Ostapenko en finale

Cori Gauff a remporté ce dimanche, à seulement 15 ans, le premier tournoi de sa carrière. A Linz, la jeune Américaine, qui avait été repêchée en tant que lucky-loser, a dominé en finale la Lettone Jelena Ostapenko (6-3, 1-6, 6-2), ancienne lauréate de Roland-Garros.

Gauff sera classée lundi aux alentours de la 71e place mondiale.

