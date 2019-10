Linz: Bencic sortie d’entrée par une qualifiée

Tête de série numéro 2 en Autriche, la Suisse Belinda Bencic, demi-finaliste du dernier US Open, a été éliminée dès le premier tour du tournoi de Linz mardi.

La 10e joueuse mondiale, qui affrontait la qualifiée allemande Anna-Lena Friedsam (166e), remise de sa blessure à l’épaule, s’incline en trois manches et près de 2 heures de jeu (6-4, 2-6, 6-2).

