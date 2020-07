Herbert, Simon, Mladenovic, Cornet...



Tout savoir sur le Challenge Elite FFT qui permettra aux meilleurs joueuses et joueurs français de renouer avec la compétition en attendant la reprise des circuits internationaux prévue au mois d’août : >> https://t.co/nx2OnONCkH pic.twitter.com/gYBKcojWsy

— FFT (@FFTennis) July 5, 2020

Pas à huis clos, au sens propre du terme



C'est le retour de la compétition pour les pros ! Début du #ChallengeTennisFFT au Tc Nice Giordan. @fioferro affronte Jessika Ponchet et @manuelguinard défie Dan Added en première rotation. pic.twitter.com/MN8EqCbtJu

— FFT (@FFTennis) July 6, 2020

Challenge Elite FFT - Composition des poules

Hommes



Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Poule G

Poule H

Femmes



Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Alors que la reprise de la compétition approche à grands pas, avec le début imminent de la tournée américaine (sauf nouveau contretemps), la FFT a réfléchi à, notamment pour les joueurs n'ayant pas disputé l'UTS ni les exhibitions des dernières semaines. De cette réflexion est néeLes qualifiés de chaque groupe se retrouveront ensuite pour des quarts de finale, des demi-finales et une finale qui permettra aux vainqueurs de repartir avec une somme d'argent non négligeable, dans la mesure oùA noter que la FFT offrira également une allocation journalière à tous les joueurs pour pouvoir se loger comme se nourrir. « Après les aides directes dont certains ont pu bénéficier dans le cadre du plan de soutien, on leur donne une aide indirecte avec le prize-money de ces tournois », indique le DTN Pierre Cherret sur le site de la FFT.Alors qu'il avait été question d'organiser ce Challenge Elite FFT, premier du nom, sur un seul site, c'est finalement par trois villes, entre le 6 et le 25 juillet, que devront passer les participants pour en découdre, avec donc à l'arrivée une sorte de tournée sur la Côte d'Azur qui permettra aux 24 engagés de reprendre leurs marques dans un cadre idyllique et dans des conditions climatiques qui devraient être rêvées et proches de celle des Etats-Unis. « L’objectif était d’éviter les déplacements au maximum et de vivre au même endroit pendant toute la durée du circuit. Au moment où on a imaginé cette épreuve, la région PACA était en zone verte et les clubs retenus nous permettaient d’organiser les tournois sur dur ou sur terre en fonction des annonces de l’US Open. On voulait une région avec du soleil et de la chaleur pour se rapprocher des conditions de la tournée américaine, d’où le choix du sud », peut-on lire sur le site de la FFT., du 20 au 25 du mois.Même si les absents de marque seront légion pour cette première édition (Benoît Paire, Richard Gasquet, Corentin Moutet, Lucas Pouille, Jérémy Chardy, Adrian Mannarino et le numéro 1 français Gaël Monfils ne seront pas là), le plateau proposé a malgré tout d'attrayant, avec, Nicolas Mahut (38 ans), l'un des autres vétérans français encore en activité, ainsi que le Francilien Grégoire Barrère, auteur l'année dernière de sa meilleure saison en carrière. Seront également présents les jeunes Tricolores qui montent, avec notamment en lice Antoine Hoang, Maxime Janvier, Enzo Couacaud ou Quentin Halys, qui ne devraient pas se gêner pour tenter de déjouer les pronostics, d'autant que pour la plupart, ils seront privés de l'US Open, dont les qualifications ont été annulées en raison du contexte sanitaire. Du côté des femmes,Les championnes du monde Kristina Mladenovic, Fiona Ferro, Alizé Cornet et Pauline Parmentier feront notamment figure de chefs de file dans chacun des quatre groupes.Habituellement, c'est sur terre battue que se déroulent les tournois organisés sur la Côte d'Azur. Mais avec la reprise de la saison qui se profile sur les courts américains (Cincinnati du 21 au 30 août, exceptionnellement délocalisé à New York, puis l'US Open, du 31 août au 13 septembre, et là encore à Flushing Meadows), c'est exceptionnellement le dur qui a été retenu pour ce premier Challenge Elite FFT. Et c'est dans ce sens que la FFT a opté pour les installations du Tennis Club des Combes (Nice), de l'ASLM Cannes tennis et du Tennis Club de la Vanade à Villeneuve-Loubet, tous à même d'offrir aux joueurs présents une répétition grandeur nature avant le début de la tournée aux Etats-Unis. « Ils sont sur le court depuis le 11 mai et s’entraînent sans objectif de compétition précis donc là, on leur en donne un avec trois tournois sur dur, dans des conditions proches de celles de la tournée américaine », explique Pierre Cherret.Les plus grandes précautions sur le plan sanitaire seront bien évidemment prise pour cette épreuve marquant la reprise de la compétition en France (l'UTS avait devancé ce Challenge Elite FFT, mais avec un concept fortement novateur aux allures de e-sport bien loin des règles habituelles appliquées en tournoi officiel). Ainsi au-delà des mesures barrière, inévitables (distanciation physique, port du masque...), seront uniquement autorisés à pénétrer sur les sites les membres et licenciés des trois clubs hôtes. Quant aux joueurs et à leurs accompagnants, autres autorisés sur les sites, ils se prêteront à un test au Covid-19 avant et pendant les trois étapes au programme. « Un protocole sanitaire strict a été établi avec un collège d’experts scientifiques pour les joueurs et tous les gens qui vont travailler autour des joueurs et dans l’organisation, confirme le DTN Tout le monde devra se soumettre à des tests réguliers et l’encadrement des joueuses et joueurs sera plus léger que sur les circuits. Il n’y a pas de huis-clos mais l’accès aux clubs sera réservé aux licenciés des clubs hôtes. Le nombre d’arbitres et de ramasseurs sera lui aussi réduit de façon à limiter au maximum le nombre de personnes sur place. » L'Equipe nous apprend par ailleurs ce lundi que Thierry Pham, en charge de tous les questions concernant le coronavirus pour la Fédération française de tennis, sera sur place.Gilles SimonManuel GuinardDan AddedPierre-Hugues HerbertHugo GrenierRayanne RoumaneGrégoire BarrèreGeoffrey BlancaneauxKyrian JacquetAntoine HoangHugo GastonMaxime ChazalEnzo CouacaudAlexandre MullerArthur CazauxMaxime JanvierCorentin DenollyAntoine EscoffierQuentin HalysMathias BourgueHarold MayotNicolas MahutBaptiste CrepatteAntoine Cornut ChauvincKristina MladenovicChloé PaquetClara BurelFiona FerroJessika PonchetAmandine HesseAlizé CornetHarmony TanDianne ParryPauline ParmentierTessah AndrianjafitrimoMyrtille GoergesAvec A.S