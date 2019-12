ITF : Diane Parry championne du monde juniors !

Parry a passé un tour à Roland-Garros



Il avait fallu attendre neuf ans pour voir une Française succéder à Kristina Mladenovic, sacrée championne du monde juniors en 2009. Cette fois, un an a suffi ! Diane Parry est en effet certaine de terminer l'année n°1 mondiale dans cette catégorie d'âge, un an après Clara BurelParry est donc sacrée sans avoir besoin de remporter de match en Floride.Victorieuse du Masters juniors cette année, mais aussi de deux autres tournois dans sa catégorie d'âge, Parry a également disputé beaucoup de tournois ITF (la D2 du tennis) en 2019, avec notamment un quart et une demi-finale au compteur., avant d'échouer contre la Belge Elise Mertens. Invitée à l'US Open en septembre, elle a été battue d'entrée par Kristyna Pliskova. Espérons désormais que Diane Parry, aujourd'hui 278eme mondiale, vive une meilleure saison 2020 que la saison 2019 de Clara Burel, tronquée aux trois-quarts en raison d'une opération du poignet.