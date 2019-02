Indian Wells: Sharapova forfait

Éliminée dès les 8e de finale du dernier Open d'Australie par Ashleigh Barty, Maria Shaparova est depuis plusieurs semaines gênée par son épaule droite.

La Russe est contrainte de déclarer forfait pour le prochain tournoi d'Indian Wells, qui se déroulera du 4 au 17 mars prochain.

La 27e mondiale laisse sa place dans le tableau principal à l'Allemande Mona Barthel.

