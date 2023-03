Indian Wells : Caroline Garcia passe, Mannarino trop tendre pour Sinner

Cette nuit, le Masters 1000 d'Indian Wells se poursuivait avec les derniers matchs des 16èmes de finale. Les deux derniers français en lice, Adrian Mannarino et Caroline Garcia étaient en piste, ainsi que certains favoris des deux tableaux.

Garcia passe, Mannarino out

En ouverture dans le désert américain, c'est Caroline Garcia qui avait l'occasion de rejoindre les huitièmes de finale. Après sa victoire étriquée contre la Hongroise Dalma Galfi, la quatrième joueuse mondiale avait à cœur de remettre les points sur les "i" contre la Canadienne Leylah Fernandez. Face à une adversaire d'un tout autre calibre, la Française, cinquième mondiale à l'aube de ce tournoi, a réalisé un excellent début de match. Menée 0-1, 0-30, elle a enchaîné 12 points consécutifs afin de s'échapper et de mener 3-1. Elle n'a pas lâché son break durant toute la durée du premier set et l'a remporté 6-4. Dans la deuxième manche, elle n'a pas réussi à prendre la mise en jeu de Fernandez et a été surprise au tie break. Caroline Garcia a donc été contrainte de repartir dans un troisième set. Cette fois-ci, elle s'est rendue la tâche facile en le remportant 6-1. Grâce à sa victoire 6-4, 6-7, 6-1, elle se qualifie en huitièmes de finale où elle affrontera la Roumaine Solena Cirstea, une adversaire largement à sa portée.

De son côté, Adrian Mannarino n'a pas réussi à se montrer suffisamment "clutch" pour arriver à bout de Jannik Sinner. L'Italien, déjà vainqueur de Richard Gasquet (6-3, 7-6) a remis ça contre le gaucher français. Après un premier set remporté 7-6(7), il a su enchaîner afin de remporter le match en deux manches 7-6, 6-4. Il affrontera Stan Wawrinka, tombeur de Holger Rune.

Swiatek challengée, Jabeur sortie, Alcaraz tranquille

Parmi les favoris en piste dans la nuit de lundi, on retrouvait Iga Swiatek et Carlos Alcaraz. La première a été challengée par la Canadienne Bianca Andreescu mais s'en est sortie en deux manches (6-3, 7-6). Le second n'a pas été plus en difficulté contre Tallon Griekspoor et s'est imposé 7-6, 6-4. La 4ème joueuse mondiale, Ons Jabeur, a été éliminée par Marketa Vondrousova. Elle perdra sa quatrième place mondiale au détriment de Caroline Garcia au classement de lundi prochain.