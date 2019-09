Hibino et Peterson titrées

Deux tournois WTA se sont conclus ce dimanche à Hiroshima et Nanchang. Au Japon, c’est la locale Nao Hibino (146e mondiale) qui s’est adjugé son deuxième titre WTA en carrière face à sa compatriote Misaki Doi (107e mondiale) en 2 sets secs (6-3, 6-2) lors de la première finale 100% japonaise depuis 1997 sur le circuit majeur.

La Nippone était pourtant menée 3-1 en début de rencontre, avant de glaner 9 jeux d’affilée pour s’imposer en 1h09. Le dernier trophée de Hibino datait d'octobre 2015 à Tashkent.

Rebecca Peterson a passé encore moins de temps sur le court (1h02) afin de noircir son palmarès pour la première fois. La Suédoise s’est imposée en Chine contre Elena Rybakina de manière expéditive (6-2, 6-0).

.@beckspeterson claimed her first WTA title at the @JiangxiOpen



How she stormed past Rybakina

--> https://t.co/VNk4sXCIF9 pic.twitter.com/Or8EnbBpC2