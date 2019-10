Golovin a fait son "come-back"

Tatiana Golovin, player. Non ce n'est pas un badge du Trophée des Légendes que la Française est en train de brandir. C'est bien en tant que joueuse professionnelle que l'ancienne n°12 mondiale disputait le 1er tour des qualifications du tournoi de Luxembourg, ce lundi, plus de 11 ans après avoir pris sa retraite, contrainte et forcée, victime d'une spondylarthrite ankylosante (une maladie génétique inflammatoire au niveau de la colonne vertébrale).

Un mal qui ne l'a pas totalement quittée, mais qu'elle arrive à mieux gérer. "Mon rapport avec la douleur a changé. J'ai pu me rendre compte que comparé à d'autres, je ne souffrais pas tant que ça. Il existe aujourd'hui des traitements efficaces pour se soigner, qui n'existaient pas il y a dix, douze ans", confie Golovin sur le site de la FFT. C'est ce qui l'a poussée à relever ce challenge personnel, sans aucun lien avec le come-back de Kim Clijsters, annoncé quelques jours avant le sien.

J'ai envie de pouvoir décider moi-même du moment où ma carrière s'arrête

"J'ai envie de montrer l'exemple à mes deux enfants : les valeurs du dépassement de soi, du travail, de l'abnégation sont importantes pour leur éducation, explique la joueuse de 31 ans. Et puis à la base, je suis une athlète. J'ai envie de pouvoir décider moi-même du moment où ma carrière s'arrête. J'ai oublié, occulté presque tout ce qui s'est passé il y a dix ans. Je fais comme un blocage. Le but de ma vie, aujourd'hui, c'est d'être à nouveau une joueuse de tennis. Je l'ai choisi."

En marge de son rôle de consultante pour beIN SPORTS, Golovin s'entraîne depuis plusieurs semaines au CNE, avec le soutien de Thierry Champion et Loïc Courteau, qui l'aident dans cette tentative osée. "Je n'ai pas d'objectif de victoire, de classement particulier, explique-t-elle. Je suis réaliste. Je sais aussi que je vais continuer de souffrir du dos. Mais si l'aventure ne fonctionne pas en simple, il y aura le double. On verra bien. Je veux juste de nouveau être une joueuse de tennis et retrouver le goût de la compétition."

Au Luxembourg, elle avait face à elle une prometteuse slovène de 19 ans, Kara Juvan, tête de série n°5 des qualifications. Même si la Française s'est bien accrochée sur certains jeux, ce que le score ne traduit pas forcément, la 134e mondiale a logiquement pris le dessus (6-3, 6-1). Pas dramatique pour Golovin, pour qui l'essentiel est ailleurs. Cet automne, on devrait la revoir arpenter les tournois ITF français, à Poitiers, Nantes ou encore Limoges. Comme au bon vieux temps, ou presque.