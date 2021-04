FFT : Noah, préparateur mental ?

Yannick Noah à la préparation mentale We Love Tennis - nommé Nicolas Escudé Directeur technique national par intérim et Arnaud Clément vice-président référent pour cette même DTN, Moretton, nouvel homme fort du tennis français et ancien coéquipier de Noah en équipe de France, n'avait pas caché dans les colonnes du Parisien son souhait de faire de son ancien partenaire l'un des hommes-clé de son système. « Yannick a été un joueur extraordinaire, il a été le personnage préféré des Français... Il peut donner beaucoup plus encore. La volonté qui est la nôtre est de ramener le tennis à l'image qu'il avait dans la période où nous avons joué, le faire descendre dans la rue (...) On s'est déjà parlé avant l'élection et j'ai envie de faire des choses avec lui, c'est un ambassadeur extraordinaire. » Un préparateur mental hors-pair également. Gilles Moretton a su s'en rappeler et il ne devrait pas tarder à officialiser le grand retour de Noah à la FFT.