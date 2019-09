Exclu - Tatiana Golovin annonce son retour sur les courts !

Tatiana Golovin, vous êtes tous les jours sur les courts en ce moment au CNE de la FFT. Préparez-vous votre retour ?

Oui, l'idée fait son chemin depuis un an et, depuis cet été, je m'y suis mise très sérieusement. Après la raquette, j'ai repris l'entrainement physique très sérieusement depuis un mois. L'objectif était d'être prête en début d'année prochaine, mais les choses vont vite et j'envisage aujourd'hui de reprendre peut-être dès la mi-octobre.

Pourquoi choisir de revenir sur le circuit 11 ans plus tard ?

J'ai arrêté parce que mon corps ne pouvait plus répondre aux exigences du sport de haut niveau à cause de ma maladie. Mais, depuis 18 mois, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises pour venir parler de ma maladie. Et en rencontrant des médecins à ces occasions, j'ai appris qu'il y avait des traitements qui pouvaient peut-être me permettre de revenir. Donc, alors que j'avais fait le deuil de ma carrière à seulement 20 ans, je peux peut-être la reprendre aujourd'hui.

Avec quels objectifs et quelle motivation ?

Ma motivation n'est pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais je veux en revanche me retrouver moi-même. Avec le recul, j'ai réalisé ces dernières années que là où je m'exprimais le mieux, c'était en étant une athlète. Je vais voir si j'y arrive à nouveau. Il faut juste trouver maintenant le moyen de gérer la douleur car elle est encore présente.

Et si les résultats ne viennent pas ?

Il restera le double (sourire). Et puis peu importe, si je n'y arrive pas. Je ne me pose pas ces questions en ce moment. Je me concentre sur mes entraînements, ma préparation, les tests de raquette et je remercie la FFT et Bernard Giudicelli qui me soutiennent à fond depuis que je leur ai fait part de mon envie de revenir.



Tatania Golovin avait stoppé sa carrière fin 2008 à cause d'une spondylarthrite ankylosante (douleurs aux os suite à l'effort). Elle a remporté deux titres dans sa carrière, est montée jusqu'à la 12e place mondiale, a été membre de l'équipe de France de Fed Cup, a remporté Roland Garros en double mixte avec Richard Gasquet en 2004 et a été nommée révélation WTA de l'année en 2004.