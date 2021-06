Eastbourne : Tous les matchs de lundi reportés

EASTBOURNE (Grande-Bretagne, ATP 250, gazon, 684 080€)

Tenant du titre (en 2019) : Taylor Fritz (USA)



Premier tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Purcell (AUS, LL) - Duckworth (AUS, Q)

Seppi (ITA, Q) - Nishioka (JAP)

Ruusuvuori (FIN) - Ramos-Vinolas (ESP, n°7)



Sonego (ITA, n°3) - Bye

Millman (AUS) - Clarke (GBR, WC)

Tsonga (FRA) - Gerasimov (BIE)

Kukushkin (KAZ, Q) - Bublik (KAZ, n°8)



LL - Popyrin (AUS)

Gray (GBR, LL) - Djere (SER)

Fucsovics (HUN) - Bedene (SLO)

Opelka (USA, n°5) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°6) - M.Ymer (SUE, Q)

Ward (GBR, WC) - Pospisil (CAN)

Tiafoe (USA) - Broady (GBR, WC)

De Minaur (AUS, n°2) - Bye



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, WTA 500, gazon, 476 675€)

Tenante du titre (en 2019) : Karolina Pliskova (RTC)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Pera (USA, Q)

Kudermetova (RUS) - Riske (USA)

Rogers (USA, LL) - Bertens (PBS)

Giorgi (ITA, Q) - Ka.Pliskova (RTC, n°5)



Andreescu (CAN, n°3) - McHale (USA, Q)

Kontaveit (EST) - Kuznetsova (RUS)

Golubic (SUI, Q) - Stosur (AUS, WC)

Martic (CRO) - Bencic (SUI, n°6)



Pavlyuchenkova (RUS, n°8) - Ostapenko (LET, WC)

Jabeur (TUN) - Vondrousova (RTC)

Kasatkina (RUS) - Zvonareva (RUS, Q)

Watson (GBR, WC) - Swiatek (POL, n°4)



Mertens (BEL, n°7) - Gauff (USA)

Sevastova (LET, LL) - Kostyuk (UKR, Q)

Dart (GBR, WC) - Rybakina (KAZ)

Badosa (ESP) - Svitolina (UKR, n°2)