Eastbourne: Blessée et forfait, Jabeur laisse Kerber filer en finale

Déception pour Ons Jabeur, la joueuse tunisienne, qui n'avait pas fait mieux qu'un 2e tour cette saison, avant d'atteindre les demi-finales du tournoi d'Eastbourne cette semaine, après sa victoire vendredi sur la Française Alizé Cornet (1-6, 7-5, 6-3).

Mais la 62e joueuse mondiale a dû déchanter, victime d'une blessure à une cheville face à la France. Soucieuse sans doute de ne pas prendre le moindre risque à quelques jours du coup d'envoi de Wimbledon, Jabeur a dû déclarer forfait.

Et c'est donc l'Allemande Angelique Kerber, tête de série n°4 et wild-card, qui file directement en finale avec la perspective bienvenue de cette journée 'off', au lendemain de sa 'perf' dans le choc contre Simon Halep. Tenante du titre à Wimbledon, elle affrontera pour le titre, qui lui a déjà échappé par deux fois à Eastbourne (2012, 2014), la gagnante de l'autre demi-finale entre la Néerlandaise Kiki Bertens (n°3) et la Tchèque Karolina Pliskova (n°2).