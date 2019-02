Dubaï: Muguruza prend une leçon

Après 2 tours franchis au tournoi de Dubaï, Garbine Muguruza, tête de série n°12, s'attaquait à forte partie ce mercredi en affrontant l'Ukrainienne Elina Svitolina (n°6).

Et la leçon a été sévère pour l'Espagnole qui s'incline lourdement en 2 petits sets expédiés (6-1, 6-2) et à peine plus d'une heure de jeu (1h02) au terme d'un 8e de finale à sens unique. La lauréate de l'édition 2017 peut rêver d'une nouvelle couronne, à condition de surmonter au prochain tour une autre Ibère, Carla Suarez Navarro, victorieuse plus tôt dans la journée de Kristina Mladenovic.