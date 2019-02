Dubaï: Dernier carré pour Hsieh qui surprend Pliskova 

Semaine faste pour Su-Wei Hsieh, la joueuse de Taïwan, qui au lendemain de sa victoire sur Angelique Kerber, n°6 mondiale, confirme en dominant la Tchèque Karolina Pliskova, 5e au classement WTA, au terme d'un bras de fer de près de 2 heures (1h59) conclu en 3 manches (6-4, 1-6, 7-5), alors que Hsieh était en grosses difficultés à l'entame de ce 3e set, menée 5 jeux à 1 ! A 33 ans, la 31e joueuse mondiale au style de jeu inimitable à 2 mains pourrait connaître enfin la consécration, à condition de continuer à surfer sur cette dynamique lors d'une demi-finale qui l'opposera à la gagnante du match entre une autre membre du top 10 mondial, Petra Kvitova (n°4), et la Slovaque Viktoria Kuzmova.

