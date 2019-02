Doha: Mertens s'offre Kerber et une finale

Si elle restait sur un week-end difficile en Fed Cup, avec deux défaites à domicile face aux Bleues Alizé Cornet et Caroline Garcia, Elise Mertens réalise une très belle semaine à Doha, où elle s'est qualifiée pour la finale en dominant la n°6 mondiale, Angelique Kerber (6-4, 2-6, 6-1). Samedi, elle défiera la tête de série n°1 du tournoi, Simona Halep.

