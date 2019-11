Clijsters forfait pour l'Open d'Australie

Alors qu'elle a annoncé en septembre dernier son intention de faire son come-back sur le circuit WTA après sept ans d'absence, Kim Clijsters ne disputera pas le premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2020, l'Open d'Australie, en janvier prochain. La Belge de 36 ans indique sur son compter Twitter qu'elle soigne actuellement une blessure à un genou. Même si elle admet que c'est "un coup dur", la triple lauréate de l'US Open indique qu'elle "aussi déterminée que jamais" à revenir sur les courts dans les mois qui viennent.

I’ve had to make the decision that I will not be able to compete in January. I am undergoing rehab and treatment for a knee injury. It’s a setback but I’m determined as ever to get back to the game I love. I really appreciate all your support and encouragement.