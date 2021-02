Classement WTA : Osaka remonte à la deuxième place, Ferro de nouveau meilleure Française

Le Top 10 du classement WTA n'a pas été épargné et de nombreux changements sont à signaler, dans cette nouvelle version publiée ce lundi. Le plus important d'entre eux concerne le podium. Si la numéro une mondiale reste évidemment Ashleigh Barty, en revanche, l'Australienne a désormais une nouvelle dauphine. Cette dernière n'est autre que Naomi Osaka, tout juste lauréate de son deuxième Open d'Australie, son quatrième titre du Grand Chelem. La Japonaise, ancienne numéro une mondiale, accuse un retard de 1351 unités sur Barty. Conséquence de ce changement, la Roumaine Simona Halep, numéro deux mondiale il y a encore peu, glisse donc en troisième position. Demi-finaliste du premier Grand Chelem de l'année, l'Américaine Serena Williams gagne quatre places et fait son retour dans le Top 10, à la septième place mondiale. Une position jusque-là occupée par la Biélorusse Aryna Sabalenka, désormais huitième.

Brady se rapproche du Top 10



Ancienne huitième justement, la Tchèque Petra Kvitova glisse de deux positions, pour se retrouver désormais dixième. La joueuse qui fait les frais de ces changements et qui quitte le Top 10 mondial est la Néerlandaise Kiki Bertens, désormais onzième après une chute d'une place. Finaliste de l'Open d'Australie, l'Américaine Jennifer Brady réalise une belle opération. Avec un gain de onze places, elle se retrouve désormais treizième dans la hiérarchie mondiale, alors que l'autre joueuse du dernier carré du premier Grand Chelem de l'année, à savoir la Tchèque Karolina Muchova, gagne cinq places (22eme). Du côté des Françaises, la hiérarchie a de nouveau bougé. Après une perte de trois places, Caroline Garcia chute en 46eme position, juste derrière Fiona Ferro (45eme, +1), qui redevient donc la numéro une chez les Tricolores.



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 22 février 2021

1- Ashleigh Barty (AUS) 9 186 points

2- Naomi Osaka (JAP) 7 835 (+1)

3- Simona Halep (ROU) 7 255 (-1)

4- Sofia Kenin (USA) 5 760

5- Elina Svitolina (UKR) 5 370

6- Karolina Pliskova (RTC) 5 205

7- Serena Williams (USA) 4 915 (+4)

8- Aryna Sabalenka (BIE) 4 810 (-1)

9- Bianca Andreescu (CAN) 4 735

10- Petra Kvitova (RTC) 4 571 (-2)

...

45- Fiona Ferro (FRA) 1 557 (+1)

46- Caroline Garcia (FRA) 1 520 (-3)

51- Kristina Mladenovic (FRA) 1 455 (+1)

58- Alizé Cornet (FRA) 1 290 (-4)

...