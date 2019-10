Classement WTA: Mladenovic à la fête, Garcia et Wozniacki dans le dur

Demi-finaliste du tournoi de Moscou, Kristina Mladenovic en profite pour redevenir la n°1 tricolore. Forte de ses six places gagnées, la native de Saint-Pol-sur-Mer pointe désormais au 39e rang mondial tandis que Caroline Garcia poursuit sa dégringolade en reculant de cinq positions pour émarger à la 44e place du dernier classement WTA.

Chez les cadors, si le trio de tête est inchangé avec Ashleigh Barty qui devance toujours Karolina Pliskova et Naomi Osaka, la jeune Bianca Andreescu se rapproche encore du podium et occupe désormais la 4e place devant Simona Halep et Petra Kvitova. Vainqueur à Moscou, Belinda Bencic progresse quant à elle de trois échelons pour remonter au 7e rang tandis qu’Elina Svitolina recule au contraire de quatre places pour échouer en huitième position, juste devant Serena Williams.

Autres gros reculs à noter, ceux de Sloane Stephens, qui n’est plus que 23e joueuse mondiale après avoir perdu 11 places, et de Caroline Wozniacki, qui abandonne 15 rangs pour apparaître en 38e position.