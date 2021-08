Classement WTA : Giorgi remonte fort, Ka.Pliskova retrouve le Top 5

Absente depuis Wimbledon, Ashleigh Barty va retrouver le circuit WTA sans avoir bougé au classement. L’Australienne voit tout de même son avance sur Naomi Osaka flirter avec la barre des 1 000 points en raison de la déduction faite de ses résultats précédents. Malgré son élimination en demi-finale à Montréal, Aryna Sabalenka s’est rapprochée à seulement 136 points de la Japonaise mais c’est juste derrière elle que la hiérarchie a bougé. En effet, Karolina Pliskova a repris place au sein du Top 5 au bénéfice de sa finale perdue lors du tournoi canadien. Gagnant deux places, la Tchèque devance désormais Sofia Kenin alors qu’Elina Svitolina, qui n’a pu aller plus loin que le deuxième tour à Montréal, retombe au sixième rang devant Bianca Andreescu. La Canadienne, stoppée en huitièmes de finale devant son public, repasse devant Iga Swiatek pour la septième position alors que Garbiñe Muguruza et Barbora Krejcikova complètent toujours le Top 10.

Giorgi profite à plein de son titre

Mais, sans grande surprise, la grande gagnante de cette semaine est Camila Giorgi. Après avoir remporté son troisième titre en carrière ce dimanche à Montréal, l’Italienne gagne pas moins de 37 positions au classement WTA ce lundi et pointe désormais au 34eme rang, à quelques encablures de sa meilleure position en carrière. A l’opposé, Madison Keys ou encore Svetlana Kuznetsova subissent un important recul dans la hiérarchie. L’Américaine chute de 18 positions pour se retrouver 44eme alors que la Russe dégringole de 35 places pour pointer désormais à la 80eme position. Côté Français, Kristina Mladenovic reste la mieux classée avec une 55eme position et un gain de deux places malgré son élimination au deuxième tour des qualifications à Montréal et dès le premier tour des qualifications à Cincinnati. Alizé Cornet, absente des courts, remonte d’une place au 58eme rang alors que Carolin Garcia gagne également une position et se retrouve 62eme. Fiona Ferro, éliminée au deuxième tour à Montréal avant d’échouer au deuxième tour des qualifications à Cincinnati est désormais 74eme, soit dix places gagnées. Clara Burel, quant à elle, signe son meilleur classement avec un 95eme place.



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 16 août 2021

1- Ashleigh Barty (AUS) 9 286 points

2- Naomi Osaka (JAP) 7 146

3- Aryna Sabalenka (BIE) 7 010

4- Karolina Pliskova (RTC) 5 245 (+2 places)

5- Sofia Kenin (USA) 5 030 (-1)

6- Elina Svitolina (UKR) 5 030 (-1)

7- Bianca Andreescu (CAN) 4 535 (-1)

8- Iga Swiatek (POL) 4 461 (+1)

9- Garbiñe Muguruza (ESP) 4 165

10- Barbora Krejcikova (RTC) 4 113

…

55- Kristina Mladenovic (FRA) 1 255 (+2)

…

58- Alizé Cornet (FRA) 1 235 (+1)

…

62- Caroline Garcia (FRA) 1 175 (+1)

…

74- Fiona Ferro (FRA) 1 028 (+10)

…

95- Clara Burel (FRA) 875 (+6)

…