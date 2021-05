Classement WTA : Gauff, déjà 25eme à 17 ans

Les Françaises en baisse

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 24 mai 2021

Fiona Ferro (FRA) 1 500 (-2)

Caroline Garcia (FRA) 1 350 (-4)

Kristina Mladenovic (FRA) 1 320 (-1)

Alizé Cornet (FRA) 1 240 (-1)

L'ascension de Coco Gauff se poursuit ! A seulement 17 ans, l'Américaine décroche ce lundi le meilleur classement de sa jeune carrière, en devenant 25eme mondiale. Victorieuse du tournoi de Parme, la native d'Atlanta grimpe de cinq rangs, pour compter 2420 points.L'autre gagnante de tournoi de la semaine se nomme Paula Badosa. L'Espagnole de 23 ans aux faux-airs de Maria Sharapova a triomphé à Belgrade et cela lui permet de gagner dix places pour se retrouver 34eme avec 1870 points. Déjà demi-finaliste à Charleston et à Madrid, elle sera elle aussi une outsider Porte d'Auteuil.Pour le reste, le classement a très peu évolué ce lundi, avec aucun changement parmi les 24 meilleures mondiales. Ashleigh Barty reste toujours largement en tête, avec 2714 points d'avance sur Naomi Osaka et 3655 sur Simona Halep, qui a d'ores et déjà déclaré forfait pour Roland-Garros. Côté français, la semaine n'a pas été très brillante (quart pour Garcia à Parme, huitième pour Dodin à Belgrade pour meilleurs résultats), et les quatre tricolores du Top 100 perdent des places au classement :Cette semaine, six tricolores seront sur les courts à Strasbourg. Pour entrevoir un petit coin de ciel de bleu ?Naomi Osaka (JAP) 7 461Simona Halep (ROU) 6 520Aryna Sabalenka (BIE) 6 195Sofia Kenin (USA) 5 865Elina Svitolina (UKR) 5 835Bianca Andreescu (CAN) 5 265Serena Williams (USA) 4 821Iga Swiatek (POL) 4 435Karolina Pliskova (RTC) 4 345