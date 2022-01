Classement WTA : Badosa décroche son meilleur classement, les Françaises en hausse

Les Françaises vont mieux

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 17 janvier 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 050 (+1)

Caroline Garcia (FRA) 990 (+5)

Clara Burel (FRA) 914 (+1)



Océane Dodin (FRA) 866 (+11)



Kristina Mladenovic (FRA) 860 (+3)



Une fois n'est pas coutume, la WTA a décidé de publier son nouveau classement dès ce dimanche, au lendemain des finales des deux tournois de la semaine et à la veille du coup d'envoi de l'Open d'Australie. Au moment d'entamer son Grand Chelem à domicile, Ashleigh Barty est toujours la reine du classement, même si elle a perdu quelques points suite à son forfait à Sydney.(21 doubles-fautes contre Peterson, 18 contre Juvan !), et 1686 points sur Garbine Muguruza, qui n'a gagné qu'un match depuis son succès au Masters de Guadalajara. La belle performance de la semaine est à mettre à l'actif de Paula Badosa. En gagnant le tournoi de Sydney au détriment de Barbora Krejcikova (4eme), l'Espagnole de 24 ans fait un bond de trois places pour se retrouver sixième, le meilleur classement de sa carrière. Maria Sakkari (8eme) et Iga Swiatek (9eme) en font les frais. Madison Keys, victorieuse du tournoi d'Adélaïde 2, gagne quant à elle 36 places et se retrouve 51eme.Du côté des Françaises, Caroline Garcia a été la meilleure joueuse de la semaine, avec un quart de finale à Sydney, et la Lyonnaise est récompensée par un gain de cinq places et la voilà donc 70eme. Les quatre autres joueuses tricolores du Top 100 ont également gagné au moins une place, etAu total, huit Françaises seront dans le tableau de l'Open d'Australie, avec des gros points à aller chercher pour grimper au classement.Aryna Sabalenka (BIE) 5 698Garbiñe Muguruza (ESP) 5 425Barbora Krejcikova (RTC) 5 212Karolina Pliskova (RTC) 4 582Paula Badosa (ESP) 4264 (+3)Anett Kontaveit (EST) 4 231Maria Sakkari (GRE) 4 071 (-2)Iga Swiatek (POL) 3 916 (-1)Ons Jabeur (TUN) 3 500...