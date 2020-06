Cincinnati : Quand l'organisation étudie plusieurs scénarios...

A ce jour, le Masters 1000 de Cincinnati est toujours maintenu. Sauf nouveau contretemps ou nouvelle vague de la pandémie de Covid-19, il devrait se dérouler du 17 au 23 août, soit une semaine seulement avant le début de l'US Open (début annoncé des qualifications : le 24 août). Et si chaque jour apporte son lot d'informations concernant ce rendez-vous qui devrait marquer la reprise de la saison de tennis chez les hommes (ATP) comme chez les femmes (WTA), les organisateurs ont avoué vendredi dans un communiqué qu'ils continuaient d'étudier plusieurs scénarios, avec toujours l'espoir que le tournoi soit maintenu. Avec une priorité : que l'épreuve ait lieu cet été, peu importe son format. « L'USTA et le Western & Southern Open ont exploré plusieurs scénarios pour le tournoi. L'objectif numéro un est d'organiser le tournoi, sous une forme ou une autre, cet été. » L'autre aspect qui importe beaucoup aux yeux de l'organisation est évidemment sanitaire étant donné le contexte. En gros : le tournoi aura lieu si la santé de tous est garantie ou n'aura pas lieu. « La santé et la sécurité des joueurs, des fans, des bénévoles et du personnel seront notre plus grande préoccupation ».

Le Masters 1000 de Cincinnati organisé dans la ville de... New York !

De nouveaux éclaircissements devraient intervenir dans le courant du mois, comme c'est également en juin que devrait tomber la décision définitive. Probablement mi-juin à en croire le communiqué publié vendredi. « Pour s'aligner sur le calendrier de prise de décision de la WTA et de l'ATP, nous nous attendons à ce qu'une décision finale sur le statut du tournoi soit prise à la mi-juin. » En attendant d'en savoir davantage, la tendance (très forte) continue de pencher vers un Masters 1000 de Cincinnati qui ne se déroulerait non pas dans l'Ohio mais à New York, et ce afin d'éviter aux joueurs d'avoir ensuite faire le voyage de Cincinnati vers Flushing Meadows. « Selon le rapport du Times, dans le cadre d'une proposition des États-Unis Tennis Association (USTA), les deux compétitions se joueraient au Billie Jean King National Tennis Center de New York consécutivement. L'intention est de minimiser les voyages et le risque pour les participants après que la nouvelle épidémie de coronavirus a fait des ravages sur le calendrier sportif professionnel. »