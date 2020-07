All seven WTA tournaments that were scheduled in China on WTA’s 2020 provisional calendar will not be held ---> https://t.co/IJ5loZWicp pic.twitter.com/pybLjofLmi

— wta (@WTA) July 24, 2020

L'ATP se met au diapason



The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing.

— ATP Tour (@atptour) July 24, 2020

Le 17 juin dernier, la WTA publiait son calendrier de la fin de saison 2020, jusqu’au Masters de Shenzhen, pendant que l’ATP, plus prudente, s’arrêtait à Roland-Garros, dont la finale aura lieu le 11 octobre. Après le tournoi parisien sur terre battue, les joueuses devaient en théorie prendre la direction de l’Asie, avecMais aucun tournoi prévu en Chine n’aura lieu cette année, c'est maintenant certain, et officiel depuis vendredi.L’agence chinoise Lanxiong Sports s’était la première procuré un communiqué confidentiel de la WTA, daté de ce mercredi, et qui annonçait l’annulation de tous les tournois chinois,(sauf ceux qui servent de préparation aux JO d’hiver 2022 de Pékin).Dans ce communiqué, qui n’avait pas vocation à être publié sur les réseaux sociaux, le président de la WTA Steve Simon se disait « extrêmement déçu d’annuler les tournois chinois cette année ». « Nous respectons la décision qui a été prise par l’Administration Générale du Sport Chinois et espérons revenir en Chine dès que possible l’année prochaine. » Le communiqué ne le précisait pas, mais on sait également depuis vendredi que le Masters de Shenzhen et le Masters bis de Zhuhai n'auront pas lieu eux non plus (seront-ils relocalisés ?). En revanche, concernant les autres tournois asiatiques (Séoul et Tokyo), le flou demeure quant à leur maintien ou pas. A noter que l'ATP s'est elle aussi rangée à cette décision du gouvernement chinois d'interdire tous les événements sportifs prévus jusqu'à la fin de l'année 2020.« Notre approche tout au long de cette pandémie a toujours été de suivre les directives locales pour les différents événements. Nous respectons la décision du gouvernement chinois. C’est avec le coeur lourd que nous annonçons que les tournois ATP ne seront pas joués cette année en Chine », a annoncé vendredi le patron de l'ATP Andrea Gaudenzi, très déçu mais surtout désarmé devant les décisions gouvernementales.Avec A.C