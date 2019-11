Brisbane: Venus Williams bénéficiera d'une invitation

La saison se termine à peine mais déjà la suivante se met en place. Ainsi, le tournoi de Brisbane vient d'annoncer que l'ancienne numéro 1 mondiale, Venus Williams, bénéficiera d'une invitation. Le tournoi australien se déroulera du 6 au 12 janvier 2020. Elle débutera sa saison à cette occasion.

Also confirmed with a wildcard is former world No.1 Venus Williams, who’ll be starting her season in Queensland for the first time at #BrisbaneTennis pic.twitter.com/vYE2CTWUMI