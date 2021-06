Auckland : L’édition 2022 déjà annulée

Le monde du tennis est encore loin d’entrevoir le bout du tunnel concernant la pandémie de coronavirus… Alors que le covid-19 a mis sur pause les saisons ATP et WTA pendant cinq mois en 2020 puis a provoqué des changements de dates et des annulations en 2021, la saison 2022 a connu sa première annulation ce mercredi. En effet, le tournoi d’Auckland, qui se déroule traditionnellement la première semaine de la saison pour les femmes et la deuxième pour les hommes n’aura pas lieu dans un peu plus de six mois, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

26 morts du covid-19 en Nouvelle-Zélande

« Les organisateurs ont travaillé sur une série de scénarios dans l'espoir qu'un tournoi soit possible en janvier, mais en raison des restrictions de voyage pour les plus de 250 athlètes, officiels et membres du personnel qui devraient se rendre en Nouvelle-Zélande pour l'événement, un résultat positif n'était pas possible. Le président du conseil d'administration de Tennis Auckland, Simon Vannini,est déçu que l'ASB Classic (le nom officiel du tournoi, ndlr) ne puisse pas se dérouler en 2022, mais il est convaincu que le tennis en Nouvelle-Zélande n'en souffrira pas. "Nous sommes incroyablement déçus de ne pas pouvoir ramener l'ASB Classic à Auckland cet été, mais les exigences actuelles en matière d'immigration et de quarantaine signifient que ce n'est tout simplement pas faisable. Nous travaillons en étroite collaboration avec Tennis NZ sur des idées alternatives qui, selon nous, enthousiasmeront les fans de tennis, et nous continuerons à faire en sorte que le tennis reste l'un des sports préférés de la Nouvelle-Zélande. Nous aimons l'ASB Classic autant que nos fans, et nous continuerons à travailler pour ramener l'ASB Classic aux fans en 2023 », a poursuivi Vannini." Serena Williams et Ugo Humbert, qui avaient tous les deux remporté le tournoi en janvier 2020 sans que personne ne puisse imaginer ce qui allait se passer ensuite, resteront donc tenants du titre jusqu’en 2023. Rappelons que depuis le début de la pandémie, 2742 personnes ont été testés positives au covid-19 en Nouvelle-Zélande et 26 sont décédées.