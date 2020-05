ATP / WTA : Une aide de deux fois 4 000 euros au-delà du top 100 ?

Un mail a été envoyé aux joueurs et joueuses par l'ATP et la WTA, et RMC Sport en a pris connaissance. Il s'agit des conditions du plan de financement destiné à aider ceux classés entre la 100eme et la 500eme place mondiale sur les deux circuits, face à l'impact de l'arrêt forcé des tournois à cause de la pandémie de coronavirus. Deux virements de 4 000 euros iront aux messieurs, ainsi que deux virements de 2 000 euros pour les joueurs de double classés entre la 51eme et la 175eme place mondiale. Quant à la WTA, si la procédure n'est pas détaillée entre simple et double, on apprend que les joueuses pourront recevoir jusqu'à 9 625 euros au maximum (également en deux fois).

Au moins six tournois depuis mars 2019 pour les filles

Pour les filles, on sait toutefois qu'il faut avoir disputé au moins six tournois depuis mars 2019 afin de prétendre à cette aide. Concernant les garçons, ce sont des conditions à propos du « prize money » qui doivent être retenues. Il y a deux semaines, on apprenait officiellement qu'un fonds de six millions de dollars (soit environ 5,5 millions d'euros) était débloqué, en association avec l'ITF et les quatre tournois du Grand Chelem. A ce moment-là, le circuit ATP était suspendu jusqu'au 13 juillet, mais les annulations ont depuis été prolongées jusqu'à la fin du mois.