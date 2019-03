Elle ne pointe qu'au 65e rang mondial, mais Wang Yafan (24 ans) ouvre son palmarès avec un premier titre sur le circuit décroché à Acapulco. Au Mexique, la Chinoise s'impose après des victoires marquantes cette semaine devant la championne olympique Monica Puig, sur abandon, ou encore Donna Vekic pour s'ouvrir les portes d'une finale, où l'Américaine Sofia Kenin, tête de série n°5, s'incline en 3 manches (2-6, 6-3, 7-5) et après 2h10 de jeu. Kenin, qui restait notamment sur un succès à Hobart en début d'année.

