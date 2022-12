Brittney Griner n'a pas pris de décision pour la suite de sa carrière

Après dix mois passés en Russie, dont neuf mois en prison, Brittney Griner est une femme libre. Revenue aux Etats-Unis la semaine dernière, elle est actuellement dans un camp militaire américain du côté de San Antonio où elle est suivie par des médecins et des psychologues. Samedi, une partie de sa famille, dont son père, est venue lui rendre visite, et ce dimanche, elle s'est entraînée pour la première fois depuis son départ des Etats-Unis en février dernier.

Selon son agente Lindsay Kagawa Colas, la star du Phoenix Mercury s'est simplement contentée d'une séance de reprise, et rien ne dit qu'elle va reprendre sa carrière dans quelques semaines. A 32 ans, et après ce qu'elle a vécu, l'essentiel est ailleurs. "Si elle veut jouer, ce sera à elle de l'annoncer" prévient son agente. "Elle a les congés pour se reposer et décider de la suite sans aucune pression. Elle va vraiment bien. Il semblerait qu'elle ait encaissé tout ça de manière incroyable".

Des déplacements limités

Griner a prévu de parler à la presse cette semaine, et pour l'instant, elle est dans une chambre d'hôtel, basé sur cette base américaine, avec son épouse Cherelle. Quand elle aura le feu vert pour quitter cet endroit, il se peut qu'elle soit contrainte de vivre à l'écart, loin de ses anciennes habitudes. "Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier pour son retour. Elle se réinsère dans un monde qui a changé pour elle" rappelle son agente. "D'un point de vue purement sécuritaire, elle ne pourra pas se déplacer dans le monde comme elle le faisait auparavant. Elle n'avait pas demandé à vivre ça, mais je pense qu'elle va tenter d'utiliser sa renommée pour faire le bien."

Libérée dans un échange de prisonniers avec la Russie, Griner envisagerait de s'impliquer pour la libération des autres citoyens américains emprisonnés injustement à l'étranger, comme Paul Whelan, ce Marine détenu en Russie depuis quatre ans pour espionnage.