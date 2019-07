Si Dominic Thiem, finaliste malheureux et valeureux du dernier Roland-Garros, a été désigné par Rafael Nadal en personne comme l'héritier potentiel du Majorquin sur la terre battue parisienne, l'Autrichien va devoir en revanche progresser s'il veut comme 'Rafa' un jour s'exporter sur le gazon londonien de Wimbledon. Pour son entrée en lice, la tête de série n°5 a subi d'entrée la loi de l'Américain Sam Querrey. Un client sur la surface, puisque le trentenaire américain avait encore atteint les demi-finales du championship il y a 2 ans. Et Thiem de s'incliner, malgré le gain du premier set, en 4 manches et 2h29 de jeu (6-7 [4], 7-6 [1], 6-3, 6-0) face à un adversaire à créditer de 22 aces et qui aura surtout fait du 100 % sur balles de break (4/4) quand le spécialiste de l'ocre faisait chou blanc (0/4).

