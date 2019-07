Tête de série numéro 3, Karolina Pliskova a dû s'employer ce vendredi pour venir à bout de la coriace Su-Wei Hsieh, lors de son match du 3e tour à Wimbledon. La Tchèque s'est imposée en trois manches (6-3, 2-6, 6-4).

C'est surtout dans le second set que Pliskova a souffert. Mais après l'avoir perdu, elle est revenu à son niveau du premier set pour finalement valider son ticket pour les 8e de finale du tournoi londonien. Elle y affrontera la gagnante du match Muchova-Kontaveit.

Edging closer to a maiden Grand Slam title?@KaPliskova is pushed all the way by Su-Wei Hsieh to win her third round encounter at #Wimbledon pic.twitter.com/CCLlf16C4S