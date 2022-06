Dans les deux premiers sets, l'Espagnol en quête d'un troisième sacre sur le gazon londonien pour porter à 23 son record de titres du Grand Chelem, a réussi le break décisif alors qu'il menait 5-4. Breaké d'entrée dans la troisième manche, il a couru après Berankis sans parvenir à le rattraper. Mais dans le quatrième set, Nadal a réussi le break pour mener immédiatement 3-0 quand une averse a obligé l'arbitre à interrompre la partie. Une fois la bâche enlevée et le court remis en état, le match a repris sous le toit fermé.

Le Lituanien n'a jamais pu revenir et Nadal a conclu sur un ace. Vainqueur des deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison, à l'Open d'Australie et Roland-Garros, l'Espagnol au record de 22 titres majeurs affrontera au 3e tour l'Italien Lorenzo Sonego (54e). Depuis le début du tournoi, le double lauréat (2008 et 2010) n'a pas semblé gêné par son pied gauche affecté d'une maladie dégénérative et incurable (syndrome de Müller-Weiss) qui menace la suite de sa carrière.