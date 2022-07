Au terme d'un match très laborieux de part et d'autre, la Tunisienne Ons Jabeur, 2e joueuse mondiale, s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon et battant la Belge Elise Mertens 7-6 (11-9), 6-4. Au prochain tour, Jabeur affrontera la Tchèque Marie Bouzkova, tombeuse de Caroline Garcia en début de journée. Elles viseront chacune la première demi-finale en Grand Chelem de leur carrière. Jabeur, à qui on demandait si le match avait été agréable ou stressant, a répondu "les deux" dans un sourire. Breakée seulement deux fois dans les tours précédents, elle a cédé à trois reprises son engagement lors de ce match constellée de 57 fautes directes pour les deux joueuses.

"C'est une très bonne adversaire, ce n'est jamais facile de la jouer et j'ai dû creuser profond pendant le tie-break parce que je ne m'imaginais pas jouer trois sets contre elle", a reconnu Jabeur. Toujours invaincue sur gazon cette saison, elle a su s'en sortir en serrant le jeu et grâce à une puissance supérieure à son adversaire. "C'est agréable de se préparer sur gazon pour moi, j'y prends beaucoup de plaisir. J'espère continuer ma série, j'adore jouer sur gazon et j'espère que ça continuera, peut-être jusqu'à la finale", a-t-elle conclu.