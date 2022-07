Le bouillant Australien Nick Kyrgios (40e mondial) a éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas (5e) samedi au 3e tour de Wimbledon au terme d'un match électrique remporté 6-7 (2/7), 6-4, 6-3, 7-6 (9/7). "C'était un match de dingue, dans une ambiance extraordinaire. Je suis super heureux d'être passé, c'était un match de dingue...", a commenté l'Australien de 27 ans après avoir très brièvement serré la main de son adversaire en fin de partie.

Discussions, insultes, point de pénalité, public en fusion, et tennis de très haut niveau: le show Kyrgios était à son maximum et l'Australien est sorti vainqueur de cet affrontement pour retrouver l'Américain Brandon Nakashima (56e) en 8es de finale. Tsitsipas, finaliste à Roland-Garros en 2021 et trois fois demi-finaliste à l'Open d'Australie, n'avait jusque-là dépassé qu'une seule fois le premier tour sur le gazon de Wimbledon, en 2018 quand il avait atteint les 8es de finale.