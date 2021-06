En trois participations à Wimbledon, Daniil Medvedev n'a jamais vu la deuxième semaine, et il espère bien que cela sera le cas en 2021. Le Russe a en tout cas bien débuté son tournoi, en battant Jan-Lennard Struff, 45eme mondial, dans ce qui avait tout l'air d'un match-piège. Il s'est imposé 6-4, 6-1, 4-6, 7-6 en 2h34 sous le toit du Centre Court. Medvedev a servi 14 aces et n'a été breaké qu'une seule fois, à 3-3 dans le troisième set. Dans le quatrième, il s'est un peu fait peur lorsqu'il a dû sauver deux balles de break à 5-5, mais a finalement réussi à conclure au tie-break, en le remportant 7-3. Ca passe également pour les têtes de série n°10 et 14, Denis Shapovalov et Hubert Hurkacz, vainqueurs respectivement en cinq sets contre Philipp Kohlschreiber (malgré 16 doubles-fautes) et en trois sets contre Lorenzo Musetti (sans jamais perdre son service).

Sebastian Korda vs Alex De Minaur :

Zverev facile



Quart de finaliste à l'Open d'Australie et demi-finaliste à Roland-Garros, Alexander Zverev espère confirmer lors du troisième Grand Chelem de la saison, où il n'a jamais dépassé les huitièmes de finale. Et le tournoi a bien commencé pour le n°6 mondial, qui a dominé le qualifié néerlandais Tallon Griekspoor en trois sets et 1h33 de jeu : 6-3, 6-4, 6-1. Le joueur allemand a notamment servi 20 aces lors de cette rencontre où il a tout de même été breaké deux fois, alors qu'il menait 5-1 dans le premier set et alors qu'il menait 3-0 dans le deuxième. Il n'a finalement jamais été vraiment inquiété et a déroulé dans le troisième sert, avec trois breaks. En revanche, Alex De Minaur, tête de série n°15 et vainqueur du tournoi d'Eastbourne samedi, est tombé de haut, en s'inclinant en quatre sets contre Sebastian Korda, l'Américain qui monte. Le 50eme mondial s'est imposé 6-3, 6-4, 6-7, 7-6 en 3h28 en ne perdant son service que deux fois. De Minaur, auteur de 7 doubles-fautes, a eu 19 balles de break à défendre dans ce match où il n'était vraiment pas dans le coup.

Tallon Griekspoor vs Alexander Zverev:

Evans et Fognini ont assuré



Deux autres têtes de série se sont également qualifiées en ce début de deuxième journée dans la capitale britannique. Daniel Evans, sur ses terres, n'est pas tombé dans le piège du vétéran espagnol Feliciano Lopez (victoire 7-6, 6-2, 7-5), même si ce dernier s'est procuré une balle pour mener un set à rien dans la première manche. Bien que bousculé lui aussi en début de match par le compatriote de Lopez Albert Ramos-Vinolas, Fabio Fognini est également sorti indemne et vainqueur en trois sets (7-6, 6-2, 6-4) du premier adversaire que lui avait réservé le tirage au sort.