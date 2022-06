Wimbledon est déjà terminé pour Adrian Mannarino. Le 86eme joueur mondial, récemment éliminé au premier tour à Eastbourne après avoir échoué à défendre son titre à ’S-Hertogenbosch, s’est incliné dès le deuxième tour face à Tommy Paul, tête de série numéro 30. Si l’entame de la rencontre a été équilibrée, avec les deux joueurs qui ont remporté sans difficulté leurs deux premiers jeux de service, la donne a alors changé. Après avoir échoué à convertir sa première balle de break du match, Adrian Mannarino a vu Tommy Paul hausser le ton. Dans la foulée, l’Américain a pris le service du Français pour mener cinq jeux à deux avant de maintenir la pression sur son adversaire. Après avoir laissé échapper cinq balles de jeu, le Tricolore a fini par céder à la troisième balle de set contre lui.





Mannarino n’avait pas les armes



Le scenario du début de match s’est reproduit à l’entame de la deuxième et s’est prolongé durant neuf jeux. Mais, après avoir manqué deux opportunités de prendre le service d’Adrian Mannarino, Tommy Paul est parvenu à ses fins au moment idéal. En effet, alors que le Français servait pour rester dans le set, le 32eme joueur mondial a converti sa deuxième occasion de creuser l’écart dans cette rencontre. Dos au mur, Adrian Mannarino se devait de réagir mais n’en a pas eu les moyens. S’il a su tenir sur son premier jeu de service, le 86eme mondial a alors sombré. Perdant deux fois de suite son service et n’ayant comme seule réaction une balle de break non convertie dans le cinquième jeu, Adrian Mannarino a vu Tommy Paul remporter cinq jeux consécutifs et mettre un terme à la rencontre dès sa première balle de match (6-2, 6-4, 6-1 en 2h00’). L’Américain retrouvera Jiri Vesely ou Alejandro Davidovich Fokina pour une place en huitièmes de finale.